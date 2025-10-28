Компанії з країн Балтії таємно заправляли тіньовий флот з Росії. Фото:

Компанії з країн Балтії таємно заправляли тіньовий флот з Росії.

Мережа компаній із Латвії, Литви та Естонії заправляла танкери, які перевозять російську нафту в обхід міжнародних санкцій. Це були й судна, які згодом потрапили під санкції США, Європейського Союзу та Великої Британії або були класифіковані як судна тіньового флоту. Про це йдеться у розслідуванні Литовського національного радіо та телебачення LRT.

З’ясувалося, що з червня 2024 року до березня 2025 року судна-бункерувальники «Ріна» та «Циркон», що належать балтійським компаніям, заправили 177 танкерів, з яких щонайменше 159 заходили в порти Російської Федерації відразу до або після операцій бункерування.

Зазначається, що формально «Ріна» та «Циркон» не порушували законодавство Європи, бо не обслуговували судна, що вже перебували в санкційному списку. Однак литовська влада вважає, що така діяльність загрожує ефективності режиму санкцій.

Нагадаємо, 22 жовтня США запровадили нові санкції проти Росії. До санкційного списку потрапили нафтові гіганти «Роснефть» та «Лукойл», а також низка їхніх дочірніх компаній, що займаються видобутком, переробкою та продажем нафти і газу на території РФ.

А 23 жовтня під санкції Європейського Союзу потрапили ще 117 суден з «тіньового флоту» Росії, а також банки в Казахстані та Білорусі й чотири компанії, пов’язані з нафтовою промисловістю Китаю.

Джерело: LRT