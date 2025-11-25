Україна запровадила санкції проти суден, які перевозили крадене українське зерно. Фото:

Україна запровадила санкції проти 56 морських суден.

У вівторок, 25 листопада, президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій РНБО щодо 56 морських суден, які у 2022−2025 роках незаконно заходили в окуповані РФ порти України та вивозили продовольчу продукцію. Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Ці судна завантажувалися зерном, соняшником та інші вантажами в закритих портах Севастополя та Феодосії. Цю продукцію згодом переправляли за кордон.

Переважна більшість цих кораблів вже перебувала під американськими санкціями, а також санкціями Швейцарії та Євросоюзу. При цьому 17 з суховантажів ходили під прапорами інших країн. Київ планує працювати з урядами цих країн, щоб припинити видачу ліцензій таким судам.

Також Україна планує синхронізувати ці санкції з країнами-союзниками.

Україна продовжить посилювати тиск на росію в усіх можливих напрямах і тісно синхронізуватиме свої рішення з партнерами, щоб змусити державу-агресорку закінчити війну, яку вона розв’язала проти нашої країни та людей, — наголосили на Банковій.

Нагадаємо, у серпні президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти 62 людей та компаній, які причетні до експорту викраденого з окупованих територій зерна, незаконного видобутку та збагачення корисних копалин. У санкційному списку опинилися й капітани так званого зернового тіньового флоту.