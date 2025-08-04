Володимир Зеленський запровадив санкції. Фото:

https://racurs.ua/ua/n208268-zelenskyy-zaprovadyv-sankciyi-proty-kapitaniv-zernovogo-tinovogo-flotu-rf.html

Ракурс

Україна запровадила нові санкції проти російської федерації.

Президент Володимир Зеленський підписав укази № 579/2025 та № 580/2025 про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 3 серпня 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Про це повідомляється на сайті глави держави.

Перший пакет санкцій стосується 62 людей та компаній, які причетні до експорту викраденого з окупованих територій зерна, незаконного видобутку та збагачення корисних копалин. У санаційному списку опинилися й також капітанів так званого зернового тіньового флоту.

Другий санкційний пакет стосується 15 керівників російських музеїв, які організовують привласнення українських культурних цінностей. У списку опинилася, зокрема, директор Російського етнографічного музею, яка відкривала виставку «Багатонаціональна росія» в окупованому Бердянську, до якої включено експонати з українських музеїв.

Нагадаємо, 27 липня президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти 90 підприємств і осіб, які працюють на військово-промисловий комплекс рф. Ці санкції повʼязані з видобутком, переробкою та постачанням рідкоземельних і рідкісних металів, які є ключовими для виробництва електроніки, систем наведення, двигунів і дронів.