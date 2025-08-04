Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Атомні підводні човни США. Фото:

Американські атомні субмарини вже розміщені поблизу росії — Трамп

4 сер 2025, 10:54
999

Американські атомні підводні човни вже розміщені поблизу російських кордонів.

У неділю, 3 серпня, під час спілкування з журналістами президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп на запитання про розгортання американських субмарин біля території країни-агресора заявив, що вони «вже у регіоні». Про це повідомило видання The Hill.

Я вже робив заяву, і відповідь — вони перебувають у регіоні, там, де мають бути, — заявив він.

Уточнювати те, де саме розміщені субмарини Військово-морських сил США президент не став.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що через «дуже провокаційні» заяви колишнього президента рф й нинішнього заступника голови Радбезу рф Дмитра Медвєдєва, який зараз є заступником голови ради безпеки рф, віддав наказ розмістити атомні підводні човни у «відповідних регіонах».

Раніше Медведєв у Telegram пригрозив Сполученим Штатам системою «мертва рука» — комплексом автоматизованого управління масованим ядерним ударом, створеним в СРСР у розпал Холодної війни.

Джерело: The Hill

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів