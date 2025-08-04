Атомні підводні човни США. Фото:

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Американські атомні підводні човни вже розміщені поблизу російських кордонів.

У неділю, 3 серпня, під час спілкування з журналістами президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп на запитання про розгортання американських субмарин біля території країни-агресора заявив, що вони «вже у регіоні». Про це повідомило видання The Hill.

Я вже робив заяву, і відповідь — вони перебувають у регіоні, там, де мають бути, — заявив він.

Уточнювати те, де саме розміщені субмарини Військово-морських сил США президент не став.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що через «дуже провокаційні» заяви колишнього президента рф й нинішнього заступника голови Радбезу рф Дмитра Медвєдєва, який зараз є заступником голови ради безпеки рф, віддав наказ розмістити атомні підводні човни у «відповідних регіонах».

Раніше Медведєв у Telegram пригрозив Сполученим Штатам системою «мертва рука» — комплексом автоматизованого управління масованим ядерним ударом, створеним в СРСР у розпал Холодної війни.

Джерело: The Hill