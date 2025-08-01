Колишній президент рф Медведєва часто робить провокаційні заявив у соцмережах, фото:

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Президент США Дональд Трамп заявив, що через «дуже провокаційні» заяви колишнього президента рф Дмитра Медвєдєва, який зараз є заступником голови ради безпеки рф, віддав наказ розмістити підводні човни у «відповідних регіонах».

Про це йдеться у дописі, який Трамп сьогодні, 1 серпня, опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

Я віддав наказ розмістити два атомні підводні човни у відповідних регіонах на випадок, якщо ці безглузді та провокаційні заяви виявляться чимось більшим, ніж просто словами, — заявив Трамп.

Слова мають велике значення і часто можуть призвести до непередбачуваних наслідків. Сподіваюся, що це не буде одним із таких випадків, — додав він.

Медведєв у своєму Telegram-каналі періодично робить гучні заяви, зокрема, в останньому повідомленні погрожував США системою «мертва рука» — комплексом автоматизованого управління масованим ядерним ударом, створеним в СРСР у розпал Холодної війни.