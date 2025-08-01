Трамп назвав втрати росії та України з початку року

Дональд Трамп, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/ua/n208250-tramp-nazvav-vtraty-rosiyi-ta-ukrayiny-z-pochatku-roku.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп заявив, що росія у війні проти України з початку року втратили понад 112 тис. солдатів.

Про це йдеться у його новому дописі, опублікованому в соцмережі Truth Social.

Мені щойно повідомили, що майже 20 000 російських солдатів загинули цього місяця в цій безглуздій війні з Україною. росія втратила 112 500 солдатів з початку року. Це багато непотрібних смертей! — розповів він.

Трамп наголошує, що Україна також сильно постраждала й з 1 січня 2025 року втратила приблизно 8 тис. солдатів, і це число не включає зниклих безвісти.

Україна також втратила цивільних осіб, але в меншій кількості, через те, що російські ракети падають на Київ та інші українські населені пункти, — додав він.

Також Трамп традиційно звинуватив у війні свого попередника Джо Байдена.