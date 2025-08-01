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Ракурс
Дональд Трамп, фото: Wikimedia Commons

Трамп назвал потери россии и Украины с начала года

1 авг 2025, 19:28
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Президент США Дональд Трамп заявив, що росія у війні проти України з початку року втратили понад 112 тис. солдатів.

Про це йдеться у його новому дописі, опублікованому в соцмережі Truth Social.

Мені щойно повідомили, що майже 20 000 російських солдатів загинули цього місяця в цій безглуздій війні з Україною. росія втратила 112 500 солдатів з початку року. Це багато непотрібних смертей! — розповів він.

Трамп наголошує, що Україна також сильно постраждала й з 1 січня 2025 року втратила приблизно 8 тис. солдатів, і це число не включає зниклих безвісти.

Україна також втратила цивільних осіб, але в меншій кількості, через те, що російські ракети падають на Київ та інші українські населені пункти, — додав він.

Також Трамп традиційно звинуватив у війні свого попередника Джо Байдена.

Це війна, якої ніколи не мало бути — це війна Байдена, а не «Трампа». Я тут просто для того, щоб подивитися, чи зможу я її зупинити! — наголосив він.

Источник: Ракурс


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