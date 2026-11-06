Дональд Трамп анонсировал масштабное соглашение по урегулированию российско-украинской войны. Фото:

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Президент США Дональд Трамп заявив про підготовку угоди щодо врегулювання війни РФ проти України.

Готується «масштабна угода», яка буде значущою не лише для України, а може стосуватися й усієї Європи. Про це президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп сказав журналістам під час спілкування в Овальному кабінеті Білого дому. Трансляцію адміністрація американського лідера вела в YouTube.

Угода буде. Це буде велика угода, і вона стосуватиметься не лише України. Я навіть можу сказати, що вона може охопити всю Європу. Це буде велика, прекрасна угода, і всі будуть у захваті, — запевнив Трамп, але не розкрив подробиць можливих домовленостей.

Американський лідер розповів, що в Білому домі зусрічався зі спеціальним представником президента РФ Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим. При цьому Трамп не став інформувати про те, які питання вони обговорювали.

При цьому, які зазначив Трамп, він не спілкувався з представниками України, які були присутні у Білому домі на зустрічі з першою леді Меланією Трамп.

Президент Сполучених Штатів сподівається, що російсько-українську війну вдасться завершити найближчим часом. Крім того, він анонсував нові повідомлення щодо переговорного процесу протягом наступних одного-двох тижнів.

Нагадаємо, західні ЗМІ інформували, що Дональд Трамп, Сі Цзіньпін та Володимир Путін можуть 18−19 листопада провести зустріч у форматі так званої нової «Ялти» в китайському місті Шеньчжень. Головною темою саміту стане завершення російсько-української війни. Однак представників України на цій зустрічі не буде.