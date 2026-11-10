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США предложили изменить границы областей Украины, чтобы РФ могла объявить о полном захвате Донбасса. Фото:

США предлагают изменить границы областей Украины — The Economist

10 ноя 2026, 12:27
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Сполучені Штати Америки запропонували змінити адміністративні межі областей України.

Така ініціатива просувається у межах мирних переговорів, як один із варіантів компромісу щодо територіального питання. Це дозволило б Російській Федерації формально заявити про повний контроль над Донецькою та Луганською областями. Про це повідомило видання The Economist із посиланням на джерела, які знайомі з перебігом переговорів.

Також це б дозволило Україні зберегти контроль над населеними пунктами Донбасу, які наразі утримують Сили оборони.

При цьому в матеріалі йдеться, що це лише одна з ідей, які обговорюють у межах переговорного процесу. Наразі немає мови про досягнення домовленостей щодо зміни адміністративних меж.

Нагадаємо, американські чиновники заявили, що Російська Федерація та Україна хоч публічно і не відступають від своїх вимог щодо контролю Донецької та Луганської областей, аде в приватних розмовах Москва і Київ проявляють «певну гнучкість».

Джерело: The Economist

Источник: Ракурс


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