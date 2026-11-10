Україна та РФ проявляють певну гнучкість у питанні контролю територій. Фото:

https://racurs.ua/ua/n217326-ukrayina-ta-rf-proyavlyaut-pevnu-gnuchkist-u-pytanni-kontrolu-terytoriy-bbc.html

Ракурс

Україна та РФ непублічно проявляють «певну гнучкість» у питанні контролю над Донбасом.

Територіальне питання не буде вирішене, доки Київ та Москва «не дізнаються, якою буде архітектура безпеки після війни». Гарантії безпеки для України має погодити і Росія, тільки тоді вони будуть дієвими. Про це заявив державний секретар США Рубіо, передає BBC.

Необхідно розуміти, що Україна повинна буде почуватися в безпеці після війни. І, очевидно, це має бути чимось, з чим погодиться і Росія, щоб такі гарантії могли працювати, — розповів він.

BBC пише, що наразі позиції Москви та Києва щодо завершення війни залишаються далекими одна від одної. Один із ключових пунктів розбіжностей — це Донецька область, більшу частину якої окупувала РФ. Росіяни вимагають від України ту частину регіону, яку вона ще контролює. А в Києві натомість пропонують заморозити лінію фронту, щоб зберегти контроль над цими ділянками.

Американський посадовець напередодні тристоронніх мирних переговорів в Абу-Дабі заявив, що жодна зі сторін хоч і не відступає від своїх вимог, аде в приватних розмовах Москва і Київ проявляють «певну гнучкість».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що питання Донбасу є одним із ключових питань усієї російсько-української війни, бо «це такий форпост України у багатьох питаннях».

Джерело: BBC