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Последствия удара российского беспилотника по Сумам, фото: полиция Сумщины

Рашисты ударили беспилотником по Сумам — полиция (ФОТО)

1 авг 2025, 18:53
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Російські загарбники сьогодні, 1 серпня, вдарили ударним безпілотником по обласному центру Сумщини.

Про це повідомляє прес-служба поліції Сумщини.

Внаслідок російської атаки пошкоджено гараж та автомобіль, обійшлося без жертв.

На місці удару працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (воєнні злочини).

Наслідки удару російського безпілотника по Сумах, фото: поліція Сумщини

Нагадаємо, рашисти сьогодні завдали удару по енергетичній інфраструктурі Сумщини. Частина споживачів у Сумському районі залишилася без електропостачання.

Источник: Ракурс


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