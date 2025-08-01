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Ракурс
Юлия Свириденко, фото: reNews

На следующем заседании Кабмина сформируют конкурсную комиссию по отбору руководителя таможни — Свириденко

1 авг 2025, 18:27
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Питання формування конкурсної комісії для відбору керівника митниці має бути винесене на наступне засідання уряду.

Про це сьогодні, 1 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко за результатами наради з міністром фінансів Сергієм Марченком.

Доручила винести на розгляд наступного засідання Уряду рішення про формування конкурсної комісії для відбору керівника митниці, — розповіла Свириденко.

Важливо провести цей відбір прозоро та професійно. Митниця має стати сучасною сервісною службою, яка відповідає стандартам Європейського Союзу та стовідсотково чесно працює на наповнення бюджету, — додала вона.

Источник: Ракурс


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