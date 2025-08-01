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Юлия Свириденко, фото: reNews
На следующем заседании Кабмина сформируют конкурсную комиссию по отбору руководителя таможни — Свириденкоhttps://racurs.ua/n208248-na-sleduuschem-zasedanii-kabmina-sformiruut-konkursnuu-komissiu-po-otboru-rukovoditelya-tamojni.htmlРакурс
Питання формування конкурсної комісії для відбору керівника митниці має бути винесене на наступне засідання уряду.
Про це сьогодні, 1 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко за результатами наради з міністром фінансів Сергієм Марченком.
Доручила винести на розгляд наступного засідання Уряду рішення про формування конкурсної комісії для відбору керівника митниці, — розповіла Свириденко.
Важливо провести цей відбір прозоро та професійно. Митниця має стати сучасною сервісною службою, яка відповідає стандартам Європейського Союзу та стовідсотково чесно працює на наповнення бюджету, — додала вона.
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