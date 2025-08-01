Александр Цивинский, фото: «РБК-Украина»

https://racurs.ua/n208246-pobeditel-konkursa-na-glavu-beb-civinskiy-proydet-proverku-na-poligrafe-sviridenko.html

Ракурс

Олександр Цивінський, який переміг у конкурсі на голову Бюро економічної безпеки, пройде перевірку на поліграфі.

Про це сьогодні, 1 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Конкурсна комісія ухвалила рішення, а Уряд отримав результати додаткових перевірок. Ми всі зацікавлені в тому, щоб БЕБ став дієвою інституцією та мав реальну довіру — довіру бізнесу та усього українського суспільства, — наголосила вона.

Свириденко зазначила, що сьогодні провела розмову з Цивінським.

Погодили з Олександром, як зняти всі питання та сумніви у цивілізований спосіб, і домовились з ним про проходження поліграфа. Це гарантовано позбавляє ситуацію будь-яких маніпуляцій та дозволяє рухатись далі, — наголосила прем'єр.

Розраховую, що вже наступного тижня зможемо ухвалити відповідне рішення, яке дозволить оновити роботу БЕБ та буде значним внеском у позитивне перезавантаження відносин між державою та бізнесом, — додала вона.

Цивінський на своїй Фейсбук-сторінці підтвердив, що мав розмову зі Свириденко.

Підтверджую: розмова з Премʼєром була конструктивна і по суті. Домовилися діяти відкрито й чітко, щоб зняти всі запитання і рухатися вперед, — зазначив він.

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі сьогодні опублікував відповідь СБУ на його запит щодо Цивінського, датовану 26 липня.

В СБУ заявили, що кандидат на посаду керівника БЕБ Олександр Цивінський раніше не явився, щоб пройти поліграф, — зазначив Гончаренко. — Про це йде мова у відповіді СБУ на мій запит.

Була виявлена інформація щодо родинних звʼязків кандидата з громадянами рф. Тому СБУ запропонували пройти Цивінському поліграф. Він не явився для проходження дослідження, пише СБУ, — додав він. — Ця відповідь датована 26.07, ще до того, як Свириденко заявила, що Цивінський буде проходити поліграф.

Вчора, 31 липня, Цивінський заявив, що СБУ у відповідь на його запит «офіційно підтвердила відсутність підстав» для його непризначення.

Жодного документа, що офіційно містить «безпекові ризики», сьогодні не існує, — зазначив він. — Водночас: конкурсна комісія провела всі етапи належно та неодноразово підтвердила мою кандидатуру як єдиного переможця. Жодного офіційного заперечення з боку СБУ не надано.

Нагадаємо, 25 червня Комісія з добору директора БЕБ обрала Цивінського переможцем конкурсу на цю посаду. 30 червня комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу.

Уряд мав затвердити кандидатуру переможця протягом 10 днів. Проте 7 липня Кабмін не затвердив Цивінського й звернувся до комісії з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам. В уряді таке рішення мотивували, зокрема, наданими СБУ додатковими матеріалами, що стосувалися питань нацбезпеки.

У середині липня Комісія з проведення конкурсу на посаду директора БЕБ повідомила, що не переглядатиме своє рішення.