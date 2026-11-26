Данные Единого госреестра призывников, военнообязанных и резервистов верифицируют, фото:

https://racurs.ua/n217669-pravitelstvo-poruchilo-provesti-verifikaciu-dannyh-edinogo-gosreestra-prizyvnikov.html

Ракурс

Кабмін доручив провести верифікацію деяких реєстрових даних Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Про це йдеться у поставі уряду № 1466 від 25 листопада, опублікованій на сайті Кабміну.

У документі зазначається, що задля забезпечення цілісності, повноти, достовірності реєстрових даних буде проведено верифікацію інформації про громадян України чоловічої статі віком від 17 до 60 років на підставі даних, що обробляються в:

відомчій інформаційній системі Державної міграційної служби;

Єдиному державному демографічному реєстрі;

Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Зокрема, Державна Міграційна служба передасть Міноборони такі дані своєї відомчої інформаційної системи:

реєстраційний номер облікової картки платника податків і реквізити паспорта громадянина України;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

прізвище, власне ім’я, по батькові, дата народження, місце народження, стать;

адреса задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування);

відомості про громадянство.

З Єдиного державного демографічного реєстру будуть передані такі дані:

реєстраційний номер облікової картки платника податків, реквізити закордонного паспорта громадянина України;

відомості про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном, або повернення в Україну;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

прізвище, власне ім’я, по батькові, дата народження, місце народження, стать, адреса задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), відомості про громадянство, відцифрований образ обличчя особи.

Міністерству оборони доручено забезпечити проведення верифікації на підставі цих даних та актуалізацію реєстрових даних шляхом внесення змін до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів автоматизованим або неавтоматизованим способом протягом 120 календарних днів після завершення верифікації.