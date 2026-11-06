В Украине возобновят аэромедицинскую эвакуацию пациентов. Фото:

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В Україні відновлять аеромедичну евакуацію пацієнтів літаками та вертольотами.

Кабінет міністрів України затвердив порядок проведення аеромедичної евакуації пацієнтів повітряними суднами Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Літаками та вертольотами зможуть перевозити пацієнтів між закладами охорони здоров’я, на лікування за кордон, а також транспортувати постраждалих, якщо наземне перевезення надто тривале, ускладнене або становить ризик для здоров’я. Про це 6 листопада Міністерство охорони здоров’я повідомило у Telegram.

Повітряні судна ДСНС зможуть перетинати державний кордон і доставляти пацієнтів безпосередньо до евакуаційного хабу, зокрема, і в межах програми Medevac Ukraine.

Це дозволить суттєво скоротити тривалість евакуації. Наприклад, транспортування пацієнтів із Харкова чи Вінниці до евакуаційного хабу в Жешуві наземним транспортом може тривати щонайменше 12 годин, тоді як повітряним судном — дві-три години, — йдеться у повідомленні.

Також порядок передбачає транспортування донорських органів для трансплантації, якщо наземне перевезення серця триває понад дві години, а печінки або легень — понад п’ять годин.

Механізм має запрацювати до кінця 2026 року.

Нагадаємо, у жовтні Кабінет міністрів України схвалив експериментальний проект із використання безпілотників для медичної логістики. Такі БпЛА матимуть спеціальний статус та будуть ідентифікуватися в повітрі, а перевезення медичних засобів дронами буде чітко погоджене з військовими.