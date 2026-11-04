Правительство приняло решение о дополнительных выплатах специалистам, восстанавливающим инфраструктуру после обстреловhttps://racurs.ua/n217238-pravitelstvo-prinyalo-reshenie-o-dopolnitelnyh-vyplatah-specialistam-vosstanavlivauschim.htmlРакурс
Кабмін сьогодні, 4 листопада, ухвалив рішення про додаткові виплати фахівцям, які безпосередньо відновлюють критичні об'єкти енергетики, житлово-комунальної інфраструктури та залізниці після російських атак.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.
Енергетики, тепловики, газовики, працівники компаній водопостачання і водовідведення, комунальних служб, залізничники отримуватимуть по 30 тисяч гривень державної допомоги за кожен місяць участі у відновлювальних роботах, починаючи з листопада і до кінця опалювального сезону, — розповів Корецький.
Саме завдяки цим людям енергосистема, житлово-комунальне господарство та залізниця працюють і зберігають стійкість. Це найменше, що держава може зробити для цих фахівців зараз, — наголосив він.
Прем'єр зазначив, що масштаб та інтенсивність атак безпрецедентні за весь час повномасштабної війни:
- щодня ворог запускає по обʼєктах критичної інфраструктури по 300−400 дронів. Також регулярно бʼє ракетами, зокрема і балістичними;
- починаючи із серпня зафіксовано понад 2 тис. влучань. Руйнуються лінії електропередачі та відкриті елементи мережі, що суттєво ускладнює ситуацію. Відновлювати їх доводиться знову і знову, в обсягах, у рази більших, ніж за всі попередні роки.