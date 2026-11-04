Последствия российских ударов по ТЭС, фото: ДТЭК

https://racurs.ua/n217237-kak-vyglyadyat-tes-posle-rossiyskoy-ataki-pokazala-dtek-foto.html

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Компанія ДТЕК сьогодні, 4 листопада, опублікувала фотознімки, які показують, як виглядають уражені російськими авіаударами теплоелектростанції.

Ось так виглядають ТЕС ДТЕК після масованої атаки, — зазначають у компанії. — Одразу три наші теплоелектростанції припинили свою роботу вчора через масштабні руйнування.

Росіяни вночі та вранці 3 листопада здійснили чергову масовану атаку на три теплоелектростанції ДТЕК, застосувавши десятки ракет і дронів. У компанії тоді повідомляли, що через масштабні руйнування станції припинили генерацію електроенергії.