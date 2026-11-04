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Ракурс
Наслідки російських ударів по ТЕС, фото: ДТЕК

Як виглядають ТЕС після російської атаки, показала ДТЕК (ФОТО)

4 лис 2026, 22:29
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Компанія ДТЕК сьогодні, 4 листопада, опублікувала фотознімки, які показують, як виглядають уражені російськими авіаударами теплоелектростанції.

Ось так виглядають ТЕС ДТЕК після масованої атаки, — зазначають у компанії. — Одразу три наші теплоелектростанції припинили свою роботу вчора через масштабні руйнування.

Росіяни вночі та вранці 3 листопада здійснили чергову масовану атаку на три теплоелектростанції ДТЕК, застосувавши десятки ракет і дронів. У компанії тоді повідомляли, що через масштабні руйнування станції припинили генерацію електроенергії.

Наслідки російських ударів по ТЕС, фото: ДТЕК

Джерело: Ракурс


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