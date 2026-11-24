Кількість аварій в енергомережах Одещини значно зросла, фото: ChatGPT

https://racurs.ua/ua/n217619-na-odeschyni-u-15-raziv-pobilshalo-lokalnyh-avariy-dtek.html

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В Одеській області після останніх ворожих обстрілів у 15 разів зросла кількість локальних аварій в електромережах.

Про це сьогодні, 24 листопада, повідомила прес-служба ДТЕК.

У компанії закликали жителів регіону після відновлення електропостачання не вмикати потужні електроприлади одночасно:

Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію після атак. Ми розуміємо, як після тривалих відключень хочеться якнайшвидше зігріти оселю, приготувати їжу, зарядити техніку та зробити всі побутові справи. Однак одночасне ввімкнення потужних електроприладів призводить до перевантаження мереж, нових аварій та повторних відключень світла.

У ДТЕК закликають допомогти енергетикам та дотримуватися таких правил:

під час відключень від'єднувати потужні прилади від мережі, а після повернення світла вмикати їх по черзі;

особливо важливо поступово збільшувати потужність електроопалення.