Возросло количество пострадавших во Львове в результате российской атаки. Фото:

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Зросла кількість постраждалих у Львові внаслідок російської атаки.

Наразі у лікарнях Львова вже 10 постраждалих внаслідок ранкової атаки. Двоє перебувають у важкому стані, а четверо — у стані середньої тяжкості. Медики обстежують ще чотирьох осіб. Про це міський голова Львова Андрій Садовий повідомив у Telegram.

Тим часом Державна служба з надзвичайних ситуацій показала фото та відео наслідків ударів. На місці одного з влучань утворилася величезна вирва.

У Львові, як поінформували в ДСНС, виникла пожежа у гуртожитку та на складі. Також пошкоджений автомобіль.

А в Львівському районі горів житловий будинок і гаражі. Був пошкоджений сусідній житловий будинок. Також внаслідок атаки пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, російські війська 20 листопада масована атакували Львівщину дронами та ракетами. У Львові двоє людей загинули під час атаки ворога по залізничній станції «Скнилів». Ще щонайменше четверо постраждали. А в Стрийському районі росіяни пошкодили енергетичний об'єкт.