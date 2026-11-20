Российские войска атаковали Львов и города на Днепропетровщине. Фото: ГСЧС

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Російські війська 20 листопада масована атакували Львівщину донами та ракетами.

У Львові двоє людей загинули під час атаки ворога по залізничній станції «Скнилів». Ще щонайменше четверо постраждали. Уламки ракети ППО виявили на одній із вулиць міста. А в Стрийському районі росіяни пошкодили енергетичний об'єкт. Про це голова ОВА Максим Козицький повідомив у Telegram.

В одному зі сіл Золочівського району після збиття ворожий безпілотник пошкодив три житлові будинки та автомобіль. Там поранень зазнав 48-річний чоловік.

Дрони збили також над трьома селами у Львівському районі. В одному з них під час роботи ППО кулі влучили в житловий будинок. В іншому селі загорівся гараж та житловий будинок. У третьому населеному пункті ворожий БпЛА збили на відкритій території.

За словами очільника області, протиповітряна оборона в регіоні безперервно працювала майже шість годин. Надходять нові повідомлення про наслідки.

Сьогодні російські окупанти масовано атакували й Дніпропетровщину.

У п’ятницю, 20 листопада, ворог обстріляв чотири райони області. У місті Жовті Води Кам’янського району спалахнула пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку. Постраждали п’ятеро людей, двох із них рятувальники винесли з охоплених вогнем приміщень. Пошкоджено багатоповерхівки, банк, магазини та автомобілі. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій поінформувала у Telegram.

У Нікопольському та Дніпровському районах горіли приватні будинки. Всі пожежі вогнеборці вже ліквідували.

У Кривому Розі, за інформацією голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, внаслідок масованої атаки пошкоджено інфраструктуру та АЗС. Значна частина міста залишилася без світла.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 20 листопада завдали удару дроном по медичному закладу у Шевченківському районі Харкова. Внаслідок влучання постраждало четверо людей.