Последствия российской атаки в Днепропетровской области, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n217685-rossiyane-nochu-udarili-po-shahtam-i-jeleznodorojnym-stanciyam-na-dnepropetrovschine.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 листопада, завдали ударів по залізниці, енергетиці, цивільних підприємствах та житлових будинках у дев’яти областях.

Внаслідок цих атак одна людина загинула, щонайменше шестеро постраждали. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

В ході нічних атак: