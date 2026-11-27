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Последствия российской атаки в Днепропетровской области, фото: ГСЧС
Россияне ночью ударили по шахтам и железнодорожным станциям на Днепропетровщинеhttps://racurs.ua/n217685-rossiyane-nochu-udarili-po-shahtam-i-jeleznodorojnym-stanciyam-na-dnepropetrovschine.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 листопада, завдали ударів по залізниці, енергетиці, цивільних підприємствах та житлових будинках у дев’яти областях.
Внаслідок цих атак одна людина загинула, щонайменше шестеро постраждали. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.
В ході нічних атак:
- на Дніпропетровщині росіяни вдарили по залізничних станціях у Кривому Розі та Кам’янському, також під ударом опинилися дві вугільні шахти. Пошкоджено тепловози;
- на Вінниччині та Кіровоградщині атаковано електропідстанції, зокрема і ті, що забезпечують роботу залізниці;
- у Запоріжжі, на Київщині та Миколаївщині під ударом опинився звичайний бізнес — виробничі та складські приміщення;
- в Ізюмі на Харківщині внаслідок атаки дронів виникла пожежа в багатоквартирному будинку, постраждали п’ятеро людей;
- на Одещині пошкоджено приватний будинок, на Сумщині — гуртожиток та житловий будинок.