Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n217685-rosiyany-vnochi-vdaryly-po-shahtah-ta-zaliznychnyh-stanciyah-na-dnipropetrovschyni.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 листопада, завдали ударів по залізниці, енергетиці, цивільних підприємствах та житлових будинках у дев’яти областях.

Внаслідок цих атак одна людина загинула, щонайменше шестеро постраждали. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

В ході нічних атак: