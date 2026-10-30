Росіяни знову атакували залізничний вокзал у Дніпрі. Фото:

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Ракурс

Армія Російської Федерації ввечері 30 жовтня завдала кількох ударів по залізничному вокзалу в Дніпрі.

Евакуацію було оголошено завчасно. Попередньо відомо, що серед пасажирів і серед залізничників ніхто не постраждав, бо вони перебували в укриттях. На підземних площах вокзалу Дніпра розгорнули зони для тривалого перебування. Про це «Укрзалізниця» повідомила у Facebook.

Просимо пасажирів та всіх, хто перебуває на вокзалі, залишатися в укритті до відбою повітряної тривоги. Якщо некритично здійснювати поїздку сьогодні — квиток можна здати із 100% компенсацією і обрати поїздку в іншу дату, — йдеться у повідомленні.

Тим часом керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у Telegramпоінформував, що внаслідок російської атаки спалахнула пожежа. Постраждала жінка, яку доправили до лікарні.

Нагадаємо, 29 жовтня росіяни спрямували по залізничному вокзалу в Дніпрі реактивний дрон. Було влучання по одній із платформ, де в цей час перебував поїзд № 866 Дніпро — Запоріжжя. Попри оголошену підвищену небезпеку, на платформі перебували люди. Внаслідок російської атаки загинули 15 осіб.