ТЦКшники на Буковині викрадали та катували чоловіків. Фото:

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ТЦКшники на Буковині викрадали та катували чоловіків.

У Кіцмані військовозобов’язаних силоміць затримували на вулицях, били та катували в приміщенні ТЦК, щоб змусити їх погодитися на мобілізацію. Також у громадян вимагали хабарі. Затримано начальника відділу Чернівецького районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки і чотирьох його підлеглих. Про це 30 жовтня повідомило Державне бюро розслідувань.

Правоохоронці задокументували інцидент, коли на початку лютого 2026 року ТЦКшники під час затримання вистрілили чоловікові в ногу з травматичної зброї. Після цього громадянина повезли до військкомату. Там постраждалому не надали медичної допомоги, а змушували самостійно витягти кулю з рани.

А 30 вересня фігуранти викрили чоловіка, якого вистежили через особистий конфлікт із посадовцями ТЦК. Потерпілий є учасником бойових дій і захищав Київ, Ірпінь та Бахмут. Його зловмисники силоміць затягнули в автомобіль.

Також ДБР встановило, що посадовці вимагали та отримали 5,5 тис. євро від військовозобов’язаного за звільнення після затримання.

Правоохоронці задокументували один випадок викрадення, чотири випадки ймовірного катування та хабарництво. Зловмисників затримали 21 жовтня й повідомили про підозри за кількома статтями. Їм загрожує до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, в Одесі дев’ятьох учасників груп оповіщення одного з районних ТЦК та СП засудили за незаконне позбавлення волі та викрадення людей, а також катування. Серед засуджених були військовослужбовці та цивільні особи, залучені до мобілізаційних заходів.