Колишній офіцер ЗСУ намагався продати бронемашину та вибухівку. Фото:

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Колишній офіцер ЗСУ намагався продати бронемашину та вибухівку.

Екс-заступник командира бригади ЗСУ разом зі спільником незаконно заволоділи бронемашиною БРДМ-2 і сховав її на території одного з підрозділів. Цю техніку він планував продати разом із вибухівкою потужністю близько 300 кг у тротиловому еквіваленті. Про це 30 жовтня повідомило Державне бюро розслідувань.

Знайшовши покупця, колишній офіцер домовився про угоду на суму 8 тис. дол. На бронемашині перед продажем знищили заводський номер, щоб приховати справжнє походження військового майна.

А сам продаж екс-військовий доручив спільнику, який вночі вивів БРДМ-2 зі схованки та перегнав до лісосмуги на Дніпропетровщині. Там планувалося вивезти техніку на спеціальному тралі.

Посередника затримали на місці події під час отримання 8 тис. дол. разом із вибухівкою. Згодом був затриманий і головний фігурант.

Зловмисникам вже оголосили про підозру за ч. 4 ст. 410 (викрадення військового майна за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, ДБР викрило, як директор одного з ТОВ разом із заступником забезпечили поставки до війська неякісних сухпайків на 62,5 млн грн, а керівник іншої компанії — ще на 8,6 млн грн. Схему вдалося реалізувати через дії колишнього т. в. о. директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони.