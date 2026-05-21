Масштабні розкрадання під час закупівлі продовольства для ЗСУ викрили правоохоронці.

Директор одного з ТОВ разом із заступником забезпечили поставки до війська неякісних сухпайків на 62,5 млн грн, а керівник іншої компанії — ще на 8,6 млн грн. Схему вдалося реалізувати через дії колишнього т. в. о. директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони. Посадовця МОУ та двох підприємців вже затримали. Про це Служба безпеки України та Офіс генпрокурора 21 травня повідомили у Telegram.

Слідство встановило, що укладаючи договори з бізнесом, посадовець «забув» внести туди пункт про обов’язкову перевірку якості товару. Таким чином прострочені товари надійшли у військо.

Усім чотирьом фігурантам вже повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ДБР та СБУ викрили організовану групу, організатором якої був військовослужбовець. Чоловік, який брав участь у бойових діях та в 2024 році дістав поранення, вирішив організувати канал зі збуту зброї. До схеми він залучив двох колишніх військовослужбовців та цивільного спільника.