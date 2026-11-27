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Россияне совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы
155 БпЛА атаковали Украину в ночь на 27 ноября — Воздушные силыhttps://racurs.ua/n217674-155-bpla-atakovali-ukrainu-v-noch-na-27-noyabrya-vozdushnye-sily.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 листопада (з 18.00 26 листопада) атакували Україну 155 ударними БпЛА типу Shahed (83 із них — реактивні), «Гербера» і дронами-імітаторами типу «Пародія».
Запуски дронів здійснювалися із напрямків російських Орла, Міллерово, Курська, Шаталово і Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 110 ворожих БпЛА типу Shahed (51 із них — реактивний), «Гербера» та дронів інших типів;
- зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях;
- атака триває, в повітряному просторі є декілька ворожих БпЛА.