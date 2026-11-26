Денис Шмигаль, фото: t.me/Denys_Smyhal

https://racurs.ua/n217672-sem-moschnyh-dizelnyh-generatorov-dopolnitelno-otpravyat-dnepropetrovschine-shmygal.html

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На Дніпропетровщині через прицільні російські атаки по ключових підстанціях та розподільних мережах є пошкодження та обмеження електропостачання.

Область отримає додатrові потужні дизельні генератори. Про це сьогодні, 26 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за результатами засідання Штабу, в якому брали участь керівники Дніпровської ОВА та міста Дніпра.

Завтра спрямуємо області ще 7 потужних дизельних генераторів, зокрема для потреб Дніпра. Важливо забезпечити безперебійну роботу об'єктів критичної інфраструктури в умовах вимушених відключень електропостачання. Також опрацюємо на Уряді виділення коштів ОВА для закупівлі дизелю, — зазначив він.

Також учасники засідання обговорили резервні схеми електропостачання, можливості оперативного перепідключення споживачів та перерозподілу навантаження.

Окреме питання — розвиток розподіленої генерації. Дав завдання прискорити встановлення й підключення газових установок, — додав міністр.

Шмигаль зазначив, що з початку цього року Міненерго вже передало Дніпру та області 571,4 тонн устаткування.