СБУ и Нацполиция задержали российского агента, фото: СБУ

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У Харкові ввечері 22 листопада на території житлової забудови трьома пострілами з пістолета Макарова у спину та у потилицю було убито майора ЗСУ, який перебував у місті у службовому відрядженні. За попередніми даними, військовослужбовця заманили туди під приводом побачення з дівчиною.

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією вже розшукала та затримала кілера, котрий діяв на замовлення російських спецслужб. Про це сьогодні, 26 листопада, повідомив прес-центр СБУ.

Протягом трьох діб харківські правоохоронці встановили особу кілера і затримали його на території Вінницької області. Вбивцею виявився 23-річний безробітний мешканець м. Могилів-Подільський Вінницької області, який раніше був неодноразово засуджений за вчинення майнових злочинів (зокрема крадіжок) та нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, — розповіли у СБУ.

За даними слідства:

російські спецслужби завербували кілера восени цього року, коли він шукав легких заробітків на Telegram-каналах. За вчинення вбивства українського військового йому обіцяли грошову винагороду в розмірі 15 тис. доларів США, втім жодних грошей він не отримав;

для виконання ворожого замовлення кілер спеціально прибув до Харкова за два дні до злочину, орендував квартиру в районі, який було вказано куратором, та провів ретельну розвідку біля місця скоєння майбутнього вбивства;

встановлено, що під час вчинення злочину кілер підтримував відеозв’язок із російським куратором, який координував його дії;

відразу після вбивства кілер позбувся вогнепальної зброї, змінив одяг і покинув місто.

Затриманому повідомлено про підозру за пп. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів, на замовлення, за попередньою змовою групою осіб). Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.