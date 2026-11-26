Повторно атаковано НПЗ «Славянск-ЭКО» в городе Славянск-на-Кубани, фото: ГУР

https://racurs.ua/n217665-povtorno-porajen-npz-slavyansk-eko-na-kubani-gur.html

Ракурс

Далекобійні дрони Головного управління розвідки Міноборони України в ніч на сьогодні, 26 листопада, атакували нафтопереробний завод «Славянск-ЕКО» у місті Славянск-на-Кубані Краснодарського краю РФ.

Про це повідомляє прес-служба ГУР.

Зазначається, що під ударом опинилися:

ключові виробничі потужності;

резервуарний парк;

транспортні трубопроводи.

На підприємстві спалахнула пожежа.

НПЗ потужністю до 5,2 мільйона тонн переробки нафти на рік виробляє бензин, дизель і мазут, які росія використовує, зокрема, для забезпечення своєї армії, — розповіли у ГУР.

Це вже друге ураження цього заводу. Попередня атака, здійснена ГУР та Силами оборони, відбулася 13 вересня. Тоді було уражено ключову установку переробки нафти та резервуарний парк підприємства.