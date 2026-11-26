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Четверо полицейских погибли в результате российского удара в Запорожской области, фото: полиция Запорожья
Четверо полицейских погибли на Запорожье в результате российского удараhttps://racurs.ua/n217663-chetvero-policeyskih-pogibli-na-zaporoje-v-rezultate-rossiyskogo-udara.htmlРакурс
Внаслідок російського удару загинули четверо слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Запорізькій області — 40-річний підполковник поліції Руслан Сіроух, 36-річна майор поліції Катерина Рєзнікова, 32-річна капітан поліції Оксана Рисей та 38-річний капітан поліції Євген Смиков.
У момент атаки вони разом перебували на службі та виконували свій професійний обов’язок. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник обласної поліції Артем Кисько.
Троє поліцейських загинули на місці, а за життя їхнього керівника лікарі боролися понад добу. На жаль, наступного дня його серце зупинилося, — розповів Кисько.
В наголосив що сьогодні межа безпеки між фронтом і тилом фактично стерлася:
Окупанти цинічно вбивають наших колег. Тільки за цей місяць ми втратили десятьох побратимів і посестер. Не на лінії бойового зіткнення.