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В Гуляйполе уничтожен пункт накопления российских захватчиков, скриншот видео
Авиация уничтожила пункт накопления россиян в центре Гуляйполя (ВИДЕО)https://racurs.ua/n217670-aviaciya-unichtojila-punkt-nakopleniya-rossiyan-v-centre-gulyaypolya-video.htmlРакурс
Авіація угруповання військ (сил) «Південь» у взаємодії з 7-м корпусом ДШВ завдали авіаудару по пункту накопичення ворога у місті Гуляйполе на Запоріжжі.
Відповідне відео сьогодні, 26 листопада, опубліковане на Фейсбук-сторінці корпусу.
Локація — напівзруйнована цегляна будівля у центрі міста, розташована майже за 10 км від лінії бойового зіткнення. Її 127-а мотострілецька дивізія 5 загальновійськової армії рф використовувала одночасно і складом, і місцем збору малих піхотних груп, — вказано в описі відео.
Зазначається, що в результаті спільної операції знищено:
- до 20 осіб противника;
- антени зв’язку;
- запаси боєприпасів і провізії;
- мотоцикли й НРК.
Рішенню про нанесення удару передував детальний аналіз дій противника біля локації та всередині самої будівлі — переміщення особового складу та техніки, — вказано в повідомленні. — Також за отриманою інформацією, цей пункт накопичення російські підрозділи використовували для розвитку подальших наступальних дій у північно-західному напрямку від Гуляйполя.