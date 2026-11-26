В Гуляйполе уничтожен пункт накопления российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n217670-aviaciya-unichtojila-punkt-nakopleniya-rossiyan-v-centre-gulyaypolya-video.html

Ракурс

Авіація угруповання військ (сил) «Південь» у взаємодії з 7-м корпусом ДШВ завдали авіаудару по пункту накопичення ворога у місті Гуляйполе на Запоріжжі.

Відповідне відео сьогодні, 26 листопада, опубліковане на Фейсбук-сторінці корпусу.

Локація — напівзруйнована цегляна будівля у центрі міста, розташована майже за 10 км від лінії бойового зіткнення. Її 127-а мотострілецька дивізія 5 загальновійськової армії рф використовувала одночасно і складом, і місцем збору малих піхотних груп, — вказано в описі відео.

Зазначається, що в результаті спільної операції знищено:

до 20 осіб противника;

антени зв’язку;

запаси боєприпасів і провізії;

мотоцикли й НРК.