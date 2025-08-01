Чрезвычайный уровень пожарной опасности ожидается в Украине

https://racurs.ua/n208245-ukraincev-preduprejdaut-o-pojarnoy-opasnosti-v-ryade-regionov-karta.html

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В Україні в найближчі дні очікується високий рівень пожежної небезпеки у низці регіонів.

Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру.

Зазначається, що надзвичайний рівень пожежної небезпеки очікується: