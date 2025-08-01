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Чрезвычайный уровень пожарной опасности ожидается в Украине

Украинцев предупреждают о пожарной опасности в ряде регионов (КАРТА)

1 авг 2025, 15:57
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В Україні в найближчі дні очікується високий рівень пожежної небезпеки у низці регіонів.

Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру.

Зазначається, що надзвичайний рівень пожежної небезпеки очікується:

  • 2−4 серпня — у південній частині України (2−3 серпня крім Одещини), Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Тернопільській областях;
  • 3 серпня — в Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях;
  • 3−4 серпня — у Сумській області.
  • 4 серпня — у Вінницькій та Хмельницькій областях.

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки очікується в Україні, карта: Укргідрометцентр

Источник: Ракурс


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