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Надзвичайний рівень пожежної небезпеки очікується в Україні, фото:
Українців попереджають про пожежну небезпеку в низці регіонів (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n208245-ukrayinciv-poperedjaut-pro-pojejnu-nebezpeku-v-nyzci-regioniv-karta.htmlРакурс
В Україні в найближчі дні очікується високий рівень пожежної небезпеки у низці регіонів.
Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру.
Зазначається, що надзвичайний рівень пожежної небезпеки очікується:
- 2−4 серпня — у південній частині України (2−3 серпня крім Одещини), Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Тернопільській областях;
- 3 серпня — в Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях;
- 3−4 серпня — у Сумській області.
- 4 серпня — у Вінницькій та Хмельницькій областях.