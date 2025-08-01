Танкеры с российской нефтью застряли у побережья Индии. Фото:

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Ракурс

Чотири танкери з російською нафтою простоюють біля берегів Індії.

Ці судна не можуть розвантажитися через відмову індійських нафтопереробних заводів від нафти з території рф. Танкери Achilles та Elyte, які мали розвантажитися 2 та 3 серпня, зараз стоять на якорі поблизу міста Джамнагар. Про це повідомило видання Bloomberg.

Ці танкери мають вантажність близько 700 тис. барелів кожен і перебувають під санкціями Євросоюзу та Великої Британії. Судна наприкінці червня забрали вантажі з Приморська та Усть-Луги, де зазвичай завантажується російська нафта Urals.

Ще два танкери Destan та Horae застрягли біля індійського узбережжя з нафтою Urals. Дані відстежень свідчать, що вони були завантажені в період з 24 червня по 1 липня.

Destan, на який накладено британські та європейські санкції, має досягти порту Сікка найближчими днями. А Horae не підпадає під санкції ЄС, Британії чи США.

Нагадаємо, 30 липня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових 25-відсоткових мит щодо Індії, які запрацюють вже з 1 серпня. Білий дім ухвалив таке рішення через те, що Індія купувала енергоносії та озброєння у російської федерації.