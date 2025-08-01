Обстрел дома в Краматорске. Фото: ОВА

https://racurs.ua/n208243-vozroslo-kolichestvo-jertv-rossiyskogo-udara-po-mnogoetajke-v-kramatorske.html

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Зросла кількість жертв внаслідок російського удару по багатоповерхівці в Краматорську.

Наразі відомо про трьох загиблих та 10 поранених. Під завалами 5-поверхівки ще можуть перебувати люди. Тому пошуково-рятувальна операція триває. Про це очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін 1 серпня повідомив у Telegram.

Очільник області додав, що внаслідок удару було пошкоджено щонайменше 30 будинків і 13 автівок. Наслідки атаки досі уточнюються.

Також Філашкін поінформував, що за добу внаслідок ударів рф у Святогорівці Добропільської громади поранено людину. У Добропіллі Криворізької громади були поранені дві особи й пошкоджені склади. У Покровську шестеро осіб постраждали.

А в Костянтинівці російські обстріли призвели до поранення двох осіб, пошкодження 19 приватних будинків, двох багатоповерхівок, господарчої споруди, газогону і вантажівки.

Нагадаємо, в четвер, 31 липня, російські загарбники завдали прицільного удару по п’ятиповерховому житловому будинку в Краматорську. Обстріл вщент зруйнував половину будівлі. Спочатку було відомо про одного загиблого та 11 поранених. Одна з постраждалих перебувала у важкому стані.