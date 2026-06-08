ЕС разрешил военным задерживать суда теневого флота РФ в Средиземном море. Фото:

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Затримання та огляд суден російського «тіньового флоту» РФ у Середземному морі дозволив ЄС.

Країни Євросоюзу дозволили військовим кораблям у Середземному морі проводити певні дії щодо суден, які можуть бути пов’язані з так званим тіньовим флотом. Військово-морська операція IRINI змінила правила застосування сил і тепер може проводити затримання та огляд суден. Це рішення ЄС пов’язане не лише із питанням санкцій, а й із безпекою судноплавства. Про це заявила глава європейської дипломатії Каї Каллас перед зустріччю міністрів на Кіпрі.

Зазначається, що таким чином Євросоюз прагне обмежити заробіток країни-агресора РФ, яка використовує гроші за продану нафто для фінансування війни проти України.

Каллас нагадала, що операція IRINI була створена для контролю за дотриманням ембарго ООН на постачання зброї до Лівії. Також місія займається моніторингом незаконного експорту нафти з Лівії, боротьбою з контрабандою людей та підготовкою лівійської берегової охорони. IRINI працює в Середземному морі з березня 2020 року.

Нагадаємо, експерти заявили, що тіньовий флот Російської Федерації загрожує світовою екокатастрофою, бо більш ніж половина нафтових танкерів, які використовуються для обходу санкцій проти РФ та інших країн, перебувають у критично поганому технічному стані.