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Юлія Свириденко, фото: reNews
На наступному засіданні Кабміну сформують конкурсну комісію для відбору керівника митниці — Свириденкоhttps://racurs.ua/ua/n208248-na-nastupnomu-zasidanni-kabminu-sformuut-konkursnu-komisiu-dlya-vidboru-kerivnyka-mytnyci.htmlРакурс
Питання формування конкурсної комісії для відбору керівника митниці має бути винесене на наступне засідання уряду.
Про це сьогодні, 1 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко за результатами наради з міністром фінансів Сергієм Марченком.
Доручила винести на розгляд наступного засідання Уряду рішення про формування конкурсної комісії для відбору керівника митниці, — розповіла Свириденко.
Важливо провести цей відбір прозоро та професійно. Митниця має стати сучасною сервісною службою, яка відповідає стандартам Європейського Союзу та стовідсотково чесно працює на наповнення бюджету, — додала вона.
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