Рашисти атакували енергоінфраструктуру Сумщини — частина споживачів без світла

Росіяни знову атакували об’єкти енергоінфраструктури, фото:

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Російські загарбники сьогодні, 1 серпня, вкотре атакували об'єкти енергетичної інфраструктури Сумщини.

В результаті частина споживачів у Сумському районі залишилася без електропостачання. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Фахівці вже працюють над відновленням. Дякую енергетикам за швидку й злагоджену роботу, — зазначив він.

Також про перебої з електроенергією внаслідок російського обстрілу повідомляє прес-служба АТ «Сумиобленерго».