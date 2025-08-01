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Ракурс
Росіяни знову атакували об’єкти енергоінфраструктури, фото:

Рашисти атакували енергоінфраструктуру Сумщини — частина споживачів без світла

1 сер 2025, 17:46
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Російські загарбники сьогодні, 1 серпня, вкотре атакували об'єкти енергетичної інфраструктури Сумщини.

В результаті частина споживачів у Сумському районі залишилася без електропостачання. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Фахівці вже працюють над відновленням. Дякую енергетикам за швидку й злагоджену роботу, — зазначив він.

Також про перебої з електроенергією внаслідок російського обстрілу повідомляє прес-служба АТ «Сумиобленерго».

Перебої з розподілом електроенергії в Сумах пов’язані з ударом армії рф по критичній інфраструктурі, — вказано у повідомленні в Telegram-каналі компанії.

Джерело: Ракурс


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