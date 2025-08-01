Рашисти атакували енергоінфраструктуру Сумщини — частина споживачів без світла

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Росіяни знову атакували об’єкти енергоінфраструктури, фото:
Рашисти атакували енергоінфраструктуру Сумщини — частина споживачів без світлаhttps://racurs.ua/ua/n208247-rashysty-atakuvaly-energoinfrastrukturu-sumschyny-chastyna-spojyvachiv-bez-svitla.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 1 серпня, вкотре атакували об'єкти енергетичної інфраструктури Сумщини.
В результаті частина споживачів у Сумському районі залишилася без електропостачання. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Фахівці вже працюють над відновленням. Дякую енергетикам за швидку й злагоджену роботу, — зазначив він.
Також про перебої з електроенергією внаслідок російського обстрілу повідомляє прес-служба АТ «Сумиобленерго».
Перебої з розподілом електроенергії в Сумах пов’язані з ударом армії рф по критичній інфраструктурі, — вказано у повідомленні в Telegram-каналі компанії.