ЄК наполягає на проведенні Україною реформ, фото: ChatGPT

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Єврокомісія, розуміючи складні умови, в яких перебуває Україна, все ж нагадує про те, що макрофінансова допомога Києву та інші виділення коштів ЄС пов’язані із виконанням програми реформ.

Про це під час брифінгу у Брюсселі заявив офіційний представник Єврокомісії Балаш Уйварі, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Зазначається, що так Уйварі відповів на запитання про те, які варіанти розглядаються для надання фінансової допомоги Україні у 2026 та 2027 роки на тлі заяви президента України Володимира Зеленського про те, що в оборонному бюджеті країни на 2026 рік утворився дефіцит у розмірі 27 млрд дол. США.

У мене є три ключові тези з цього приводу. По-перше, Україні необхідно продовжувати реформи. По-друге, наші міжнародні партнери мають виступити із конкретними зобов’язаннями, і по-третє, нам потрібно починати підготовку до 2027 року, — відповів допомоги.

Детальніше він пояснив: якщо говорити про кредит у розмірі 90 млрд євро, то на сьогодні ЄС виділив Україні 15 млрд євро, тоді як цільовий показник на 2026 рік становить 45 млрд євро.

Розрив значний, і нам необхідно зосередитися на досягненні цієї мети в розмірі 45 млрд євро. При цьому важливо, щоб Україна продовжувала проводити реформи, — наголосив Уйварі.

Звісно, ми розуміємо, наскільки складна там ситуація. (…) Проте існує узгоджена програма реформ, що включає конкретні заходи, які безпосередньо пов’язані з програмою макрофінансової допомоги та фондом для України, і ці реформи необхідно проводити. Їхня реалізація — обов’язкова умова для виділення нами додаткових коштів. Саме на цьому ми зосередимося в питанні фінансової підтримки України в поточному році, — додав він.

Уйварі зазначив, що навіть якщо ЄС надасть Україні кредит у розмірі 90 млрд євро цього та наступного року, все одно залишиться дефіцит у розмірі близько 5 млрд євро.

І тут на допомогу мають прийти наші міжнародні партнери. Ми регулярно порушуємо це питання під час зустрічей G7 та G20. (…) Гарний приклад подала Норвегія, взявши на себе зобов’язання виділити 9 млрд дол. США. Це чудовий приклад, і саме цим шляхом треба йти. Ми очікуємо, що й інші наші партнери якомога швидше наслідуватимуть цей приклад, — зазначив він.

І нарешті, оскільки рік добігає кінця, саме час подумати про плани на наступний рік. Нам необхідно узгодити так звану фінансову стратегію, — додав Уйвар. — Цей документ визначить обсяги коштів, які будуть виділені за трьома напрямками: кредит у розмірі 90 млрд євро в рамках програми макрофінансової допомоги, фонд для України та оборонний компонент.

За його словами, наразі Єврокомісія проводить відповідні переговори з Україною:

І що швидше ми отримаємо цей документ у його остаточній редакції від української сторони, то краще. Ми зможемо ухвалити це рішення, що забезпечить передбачуваність на наступний рік.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»