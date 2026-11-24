Уничтожение российского дрона, фото: полиция Сумщины

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У Сумській громаді вибухотехніки поліції знешкодили ворожий дрон, що застряг у захисній сітці.

Про це сьогодні, 24 листопада, повідомила прес-служба поліції Сумщини.

Під час чергової ворожої атаки ударними безпілотними літальними апаратами, один з квадрокоптерів на оптоволоконному керуванні, заплутався у захисній сітці над дорогою, якою саме проїжджали автомобілі, — розповіли у поліції. — Його бойова частина, виготовлена росіянами кустарним способом з гранатометного пострілу, не спрацювала, тож знешкоджувати її вирушили вибухотехніки поліції.

Зазначається, що працювати поліцейським довелося у надзвичайних умовах:

Поки командир підрозділу, піднявшись на кабіну вантажівки, розміновував заряд у себе над головою, двоє інших поліцейських вибухотехніків контролювали небо з помповими рушницями в руках, аби у разі нової загрози з повітря захистити свого колегу.

Провівши розмінування дрона, поліцейські зняли його з сітки та вивезли вибухонебезпечний предмет на спеціальний майданчик для знищення.

Поліція радить громадянам у випадку виявлення будь-яких вибухонебезпечних та інших підозрілих предметів: