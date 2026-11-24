Российский дрон атаковал автомобиль в Сумах, фото: ГСЧС

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У Ковпаківському районі Сум внаслідок влучання ворожого FPV-дрона на оптоволокні у цивільне авто загинув 76-річний пасажир.

Про це сьогодні, 24 листопада, ввечері повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

За кермом автомобіля перебував його син — він вижив, наразі перебуває в лікарні, — зазначив очільник МВА.

Обставини події встановлюються.

Прес-служба ДСНС Сумщини повідомляє, що автомобіль внаслідок атаки зазнав деформації, тому тіло загиблого пасажира деблокували рятувальники.