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Последствия российской атаки в Сумской области, фото: ГСЧС
Россияне ударили по автомобилю с хлебом в Сумской области (ФОТО)https://racurs.ua/n217571-rossiyane-udarili-po-avtomobilu-s-hlebom-v-sumskoy-oblasti-foto.htmlРакурс
Російські загарбники атакували FPV-дроном на оптоволокні автомобіль, який доставляв жителям Краснопільської громади на Сумщині продукти та хліб.
Про це сьогодні, 23 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.
Удар стався саме під час розвантаження товару. Авто загорілося, — розповіли у відомстві. — Через близьке розташування до магазину існувала загроза поширення вогню на будівлю. Рятувальники ліквідували пожежу та не допустили перекидання полум’я на магазин.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.