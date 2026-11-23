Наслідки російської атаки на Сумщині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n217571-rosiyany-vdaryly-po-avtomobilu-z-hlibom-na-sumschyni-foto.html

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Російські загарбники атакували FPV-дроном на оптоволокні автомобіль, який доставляв жителям Краснопільської громади на Сумщині продукти та хліб.

Про це сьогодні, 23 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

Удар стався саме під час розвантаження товару. Авто загорілося, — розповіли у відомстві. — Через близьке розташування до магазину існувала загроза поширення вогню на будівлю. Рятувальники ліквідували пожежу та не допустили перекидання полум’я на магазин.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.