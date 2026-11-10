Наслідки удару російського БпЛА на Сумщині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n217333-rosiyskyy-bezpilotnyk-vluchyv-u-vantajivku-na-sumschyni-travmovano-ludynu-foto.html

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У місті Шостка на Сумщині російський БпЛА влучив у вантажний автомобіль із напівпричепом, травмовано водія.

Про це сьогодні, 10 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

Загорівся автомобіль. На місце події прибули рятувальники, які оперативно ліквідували пожежу, — розповіли у відомстві.

Міський голова Шостки Микола Нога на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що сьогодні на території Шосткинської територіальної громади внаслідок ворожих влучань знищений вантажний автомобіль та пошкоджено чотири легкових автомобілі. Також пошкоджень зазнали нежитлові приміщення, багатоповерховий житловий будинок.