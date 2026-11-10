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Наслідки удару російського БпЛА на Сумщині, фото: ДСНС
Російський безпілотник влучив у вантажівку на Сумщині, травмовано людину (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n217333-rosiyskyy-bezpilotnyk-vluchyv-u-vantajivku-na-sumschyni-travmovano-ludynu-foto.htmlРакурс
У місті Шостка на Сумщині російський БпЛА влучив у вантажний автомобіль із напівпричепом, травмовано водія.
Про це сьогодні, 10 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.
Загорівся автомобіль. На місце події прибули рятувальники, які оперативно ліквідували пожежу, — розповіли у відомстві.
Міський голова Шостки Микола Нога на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що сьогодні на території Шосткинської територіальної громади внаслідок ворожих влучань знищений вантажний автомобіль та пошкоджено чотири легкових автомобілі. Також пошкоджень зазнали нежитлові приміщення, багатоповерховий житловий будинок.
Поранення отримав чоловік 67 років, також поранено чоловіка 34 років. Збитки та втрати уточнюються. Обстріл громади триває, — зазначив він.