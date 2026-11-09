Последствия российского обстрела Сум, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n217297-rossiyane-pricelno-atakovali-dronom-avtomobil-s-energetikami-v-sumah-troe-ranenyh-foto-video.html

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Російські загарбники сьогодні, 9 листопада, вранці прицільно атакували у Сумах FPV-дроном автомобіль, у якому перебували енергетики.

Троє працівників «Укренерго» отримали поранення. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Постраждалих госпіталізували, один із них перебуває у тяжкому стані.

Росія продовжує цілеспрямовано атакувати не лише енергетичну інфраструктуру, а й людей, які забезпечують її роботу та відновлюють пошкоджене обладнання, — наголошують в «Укренерго». — Наші енергетики щодня працюють в умовах постійної небезпеки, щоб українці мали електроенергію. І сьогоднішній удар — ще одне свідчення того, якою ціною дається ця робота.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що росіяни прицільно атакували автомобіль у Сумах FPV-дроном. Також ворог вночі обстріляв Суми — загорівся приватний житловий будинок, рятувальники ліквідували пожежу.