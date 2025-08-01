Наслідки удару російського безпілотника по Сумах, фото: поліція Сумщини

https://racurs.ua/ua/n208249-rashysty-vdaryly-bezpilotnykom-po-sumah-policiya-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 1 серпня, вдарили ударним безпілотником по обласному центру Сумщини.

Про це повідомляє прес-служба поліції Сумщини.

Внаслідок російської атаки пошкоджено гараж та автомобіль, обійшлося без жертв.

На місці удару працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (воєнні злочини).

Нагадаємо, рашисти сьогодні завдали удару по енергетичній інфраструктурі Сумщини. Частина споживачів у Сумському районі залишилася без електропостачання.