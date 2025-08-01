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Ракурс
Наслідки удару російського безпілотника по Сумах, фото: поліція Сумщини

Рашисти вдарили безпілотником по Сумах — поліція (ФОТО)

1 сер 2025, 18:53
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Російські загарбники сьогодні, 1 серпня, вдарили ударним безпілотником по обласному центру Сумщини.

Про це повідомляє прес-служба поліції Сумщини.

Внаслідок російської атаки пошкоджено гараж та автомобіль, обійшлося без жертв.

На місці удару працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (воєнні злочини).

Наслідки удару російського безпілотника по Сумах, фото: поліція Сумщини

Нагадаємо, рашисти сьогодні завдали удару по енергетичній інфраструктурі Сумщини. Частина споживачів у Сумському районі залишилася без електропостачання.

Джерело: Ракурс


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