Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в нежелании завершать войну. Фото:

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Ракурс

Президент США Дональд Трамп звинуватив президента України Володимира Зеленського в небажанні завершувати війну проти Росії.

Американський лідер заявив, що не хоче робити нічого, що може відштовхнути РФ від мирних переговорів. Перемовини просуваються, зокрема в питанні звільнення полонених. І додав, що документ про масштабні антиросійські санкції він може підписати пізніше. Про це Трамп написав у соціальній мережі Truth Social.

Господар Білого дому знову наголосив, що удари України по нафтопереробних заводах Росії шкодять світовому ринку дизельного пального, зокрема американському.

Зеленському байдуже, і, відверто кажучи, з огляду на всі гроші, які йому щедро надає Європа і які раніше надавав йому корумпований Джо Байден, він не хоче завершувати цю війну — і, ймовірно, ніколи цього не хотів. Два роки тому він міг укласти вигіднішу угоду, ніж може зараз. Його країна в руїнах, значну частину її території втрачено, його океани та моря втрачені, а його чоловіче населення скоротилося, поранене чи/та загинуло, — написав американський лідер.

Тим часом український президент в інтерв’ю Bloomberg заявив, що вважає останні рішення та дії адміністрації президента США Дональда Трампа спробами схилити Україну до капітуляції перед РФ.

За словами Зеленського, Білий дім прийняв кілька недружніх рішень щодо Києва. Президент згадав про навмисне обмеження швидкості важливого для Сил оборони України зв’язку Starlink та затримки постачання дефіцитних ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Я вважаю, що були зроблені кроки, щоб переконати Україну капітулювати, — заявив він.

При цьому Зеленський зазначив, що не стверджує про те, що Штати свідомо прагнуть завершити війну коштом України. Однак, за його словами, ситуація виглядає саме так.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський наприкінці минулого тижня заявив, що Україна відновить удари по російських нафтопереробних заводах. Він наголосив, що СОУ дні не били по російській енергетиці, а там часом країна-агресор продовжила атаки і вбила понад 100 цивільних за останній тиждень.

Джерело: Bloomberg