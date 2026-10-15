Володимир Зеленський анонсував відновлення атак на російські НПЗ. Фото:

https://racurs.ua/ua/n216829-zelenskyy-anonsuvav-novi-udary-po-rosiyskyh-npz.html

Ракурс

Україна відновить удари по російських нафтопереробних заводах.

Українські війська три дні не били по російській енергетиці. Водночас країна-агресор продовжила атаки і вбила понад 100 цивільних за останній тиждень. Заборону ударів на НПЗ в РФ зняли на тлі того, як після трьох днів зупинки атак США обмежили роботу Starlink і, ймовірно, обмін розвідданими. Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Financial Times.

Заборону знято. З нас досить, — заявив він.

Зеленський розповів, що Америка не попередила Україну про запуски балістичних ракет, а також, ймовірно, обмежила роботу супутникових терміналів Starlink. Останнє призвело до ускладнення операцій на фронті.

Український глава держави упевнений, що проблеми з розвідувальними даними були «не технічним збоєм, а волею».

При цьому Зеленський допустив, що Україна могла утриматися від ударів по російській енергетиці, але лише в обмін на додаткові ракети до Patriot.

Нагадаємо, 11 жовтня президент США Дональд Трамп заявив про нібито початок «енергетичного перемир’я» між Україною та РФ. Володимир Зеленський назвав цю заяву «новиною», однак наголосив, що Київ готовий до такого кроку, якщо його підтримає й Москва.

А 13 жовтня Зеленський повідомив, що Україна дві доби не завдавала ударів по російській нафтопереробці й енергетиці. Водночас, як заявив глава держави, російські війська атакували українські енергетичні об'єкти та критичну інфраструктуру.

Джерело: Financial Times